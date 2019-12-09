Чего боится стресс? В стрессовой ситуации может оказаться каждый: и ребенок, и взрослый. Кто-то сразу сдается, кто-то запасается терпением, а кто-то ждет, когда ситуация разрешится сама.

Волосы, вы куда? Густые и пышные волосы идут мужчинам ничуть не меньше, чем женщинам. Однако к тридцати годам многие представители сильного пола теряют большую часть шевелюры и вынуждены либо бриться налысо, либо довольствоваться жидким хвостиком на макушке.

Как сохранить любовь? Любовь живет три года. Так говорят скептики и… психотерапевты. Однако на самом деле три года живет вовсе не любовь, а ее предшественница – влюбленность.

Первое свидание – не последнее! Новый год сулит новые встречи и надежды на то, что в ваши двери постучится наконец любовь. Однако мало повстречать свою половинку, нужно еще произвести на нее на первом свидании неизгладимое и желательно положительное впечатление.

Гнев – дело добровольное «Учитесь властвовать собой»,­ – писал Александр Сергеевич Пушкин. Однако мы так и не научились сдерживать гнев и часто раздражаемся по поводу и без.

Бегом от инфаркта! Или наоборот? Есть такая расхожая фраза: «Бегом от инфаркта». Предполагается, что бег служит отличной профилактикой подобных проблем и особенно полезен тем, кто инфаркт миокарда уже перенес. Однако часто случается наоборот: бегущие от инфаркта к нему прибегают…

Научите меня… расставаться! Расставание с партнером – это не смертельно, но очень больно. Как пережить этот неприятный опыт с минимальными потерями и чем успокоить разбитое сердце.

Диета? Это разумно! Решили сесть на диету? И правильно сделали! Скинуть три-пять лишних килограммов всегда полезно. Главное не переусердствовать, иначе сброшенные с таким трудом килограммы вернутся, причем не одни…

Внимание, педикулез! Многим из нас педикулез и его виновники — вши, кажутся невозможными в наше время с санузлами, горячей водой и современными средствами гигиены. Тем не менее, с неприятными паразитами хотя бы раз в жизни сталкивается практически каждый.

Курить или жить? Курение портит жизнь миллионам людей. Сами курильщики прекрасно понимают, что смертельно рискуют, однако продолжают отравлять организм никотином. Можно ли помочь им справиться с этой вредной привычкой?

Старость не гадость Старости боятся все, даже совсем молодые люди. И боятся прежде всего потому, что не совсем понимают, что именно их ждет: глубокие морщины, больные колени, плохое зрение или всё и сразу?

Как не стать жертвой манипулятора? Каждый второй человек думает, что им, таким умным, образованным и предусмотрительным, манипулировать невозможно. И ошибается. Причем главным манипулятором часто выступают не коварные маркетологи, а наши самые близкие люди – пожилые родственники.

Чего боится мигрень? Мигрень – термин, который знаком, пожалуй, каждому человеку. Сверлящая головная боль, которая не утихает часами, портит жизнь и мужчинам, и женщинам, и даже детям. Что же делать? У доктора Алексея Света и его коллег есть готовое решение!

Программа «Доктор Свет» на НТВ Что вы делаете, когда чувствуете недомогание? Гуглите симптомы и, как персонаж Джерома К. Джерома, в ужасе находите у себя всё, кроме родильной горячки? Прекращайте гуглить! Лучше смотрите программу «Доктор Свет» – передачу о здоровье и о том, как его сохранить.

IX Международная Конференция Евразийской Ассоциации Терапевтов Тема конференции: «Пандемии XXI века. Глобальные заболевания и многогранность проблемы коморбидности». Дата проведения: 17-18 октября 2019 г. Место проведения: Санкт-Петербург, Московский проспект, 97, Конгресс Центр Московские Ворота.